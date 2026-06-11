Il 11 giugno 2026, è stato pubblicato un articolo che evidenzia come gli iraniani si sentano traditi. Secondo il testo, inizialmente incoraggiati a insorgere, ora si trovano soli a fronteggiare bombardamenti e il regime. Si sottolinea un crescente disinteresse da parte di Stati Uniti e Israele nei confronti della popolazione iraniana. Non sono stati forniti dettagli su azioni concrete o interventi recenti da parte di questi paesi.

Ropma 11 giugno 2026 – Appare sempre più evidente il disinteresse da parte degli Stati Uniti e di Israele nei confronti della popolazione iraniana. Se prima veniva istigata a insorgere, adesso si trova abbandonata a un regime sempre più repressivo e, soprattutto, saldamente al potere, come spiega Nicola Pedde, direttore generale dell’Institute for Global Studies (Igs) ed esperto di geopolitica del Medio Oriente. Qual è la situazione attuale del popolo iraniano? “Abbiamo ancora poche notizie, considerando che la rete internet è tornata parzialmente a funzionare solo da qualche giorno. A mio avviso, la società iraniana si trova tra due fuochi: da una parte abbiamo il regime, rimasto saldamente al potere e che forse vanta una capacità maggiore sotto il profilo repressivo e coercitivo; dall’altra ci sono gli Stati Uniti e Israele, che con i bombardamenti hanno fatto numerose vittime civili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli iraniani traditi: “Prima spinti a insorgere Ora soli tra bombe e regime”

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