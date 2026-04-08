Palazzo Chigi | Gli iraniani non possono pagare le colpe del regime

Il governo italiano ha dichiarato che gli iraniani non devono essere ritenuti responsabili delle azioni del loro regime. In una nota ufficiale, si afferma che le colpe del regime non devono ricadere sulla popolazione civile e che l’Italia condanna fermamente le condotte messe in atto dalle autorità iraniane. La posizione è stata comunicata in risposta alle recenti tensioni internazionali e alle proteste scoppiate nel paese.

“L’Italia ribadisce la propria ferma e risoluta condanna nei confronti delle condotte destabilizzanti del regime di Teheran: dagli attacchi missilistici che minacciano la sicurezza delle nazioni del Golfo, alle reiterate intimidazioni volte a compromettere la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz — arteria vitale per l’economia globale — fino alla sistematica e brutale repressione interna del proprio popolo. Tuttavia, è fondamentale distinguere nettamente tra le responsabilità di un regime e il destino di milioni di cittadini comuni. La popolazione civile iraniana non può e non deve pagare il prezzo delle colpe dei propri governanti”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Palazzo Chigi: “Gli iraniani non possono pagare le colpe del regime” Iran, Palazzo Chigi: “Civili non possono pagare il prezzo delle colpe del regime”(Adnkronos) – Nel pieno dell’escalation tra Stati Uniti e Iran, con l’ultimatum di Donald Trump su Hormuz e il rischio di nuovi attacchi, arriva la... Crisi in Medio Oriente, Meloni: "Gli iraniani non possono pagare le colpe del regime"«L'Italia ribadisce la propria ferma e risoluta condanna nei confronti delle condotte destabilizzanti del regime di Teheran: dagli attacchi... Temi più discussi: Iran, la posizione del governo italiano: tutela dei civili e soluzione negoziale; Iran, la nota di Palazzo Chigi e il mondo al contrario; Guerra in Iran, Crosetto nega Sigonella agli Usa. Palazzo Chigi: Tutto secondo accordi; Iran, Palazzo Chigi: Sulle basi, l'italia agisce nel pieno rispetto degli accordi. Meloni pronta a riferire in Aula dopo Pasqua. Palazzo Chigi: il popolo iraniano non paghi per il regimeNella nota del governo la parziale presa di distanze dalle minacce di Trump. Crosetto in aula: Non siamo in guerra ... repubblica.it I timori del governo, 'gli iraniani non paghino le colpe del regime'Nelle ore in cui il mondo tiene il fiato sospeso per le evoluzioni del conflitto in Iran, da Palazzo Chigi filtra la preoccupazione per il rischio di un'ulteriore escalation militare che potrebbe ... ansa.it Piantedosi torna a Palazzo Chigi dopo il caso Claudia Conte. Era la «vendetta di una donna innamorata» o uscirà altro - facebook.com facebook Palazzo Chigi: il popolo iraniano non paghi per il regime x.com