Un appello alle università italiane per gli studenti iraniani oppressi dal regime

Il 8 gennaio 2026, un giovane studente di 21 anni presso l’Università di Teheran è stato ucciso dalle forze di sicurezza mentre tentava di aiutare alcuni compagni feriti. Questa notizia ha portato all’attenzione delle istituzioni accademiche italiane, che sono state invitate a sostenere gli studenti iraniani oppressi dal regime, anche attraverso un appello pubblico. Nessuna delle parti ha ancora commentato ufficialmente l’accaduto.

Otto gennaio 2026, Università di Teheran, uno studente di Ingegneria di 21 anni è stato ucciso dalle forze di sicurezza mentre cercava di mettere in salvo alcuni compagni feriti. A Mashhad, Shiraz, Isfahan, Ahvaz e Tabriz, numerosi studenti sono stati arrestati all’interno di campus militarizzati; alcuni di loro sono stati poi ritrovati senza vita. Gli studenti, per protesta, si sono presentati a lezione vestiti di nero, hanno rifiutato di sostenere gli esami e hanno lasciato vuoti alcuni banchi in memoria dei compagni uccisi. Si sono riuniti nei cortili degli atenei al grido di «Giustizia!». Il regime degli ayatollah sta fermando, silenziando ed eliminando, dopo processi farsa, la “meglio gioventù” iraniana per aver rivendicato diritti fondamentali.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Iran, da parlamentari appello alla Crui: aiutiamo universitari oppressi

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