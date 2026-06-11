Giuseppe Conte ha incontrato Silvia Salis durante la presentazione del suo libro, “Una nuova primavera”, a Genova. La riunione ha attirato l’attenzione sui temi politici e sulle dinamiche interne alla sinistra. Non sono state annunciate decisioni ufficiali o dichiarazioni pubbliche specifiche riguardo a eventuali alleanze o strategie politiche. L’incontro si è svolto in un contesto pubblico e si limita alla presentazione del volume.

L’occasione era la presentazione a Genova del suo libro, “Una nuova primavera”. E così Giuseppe Conte ne ha approfittato, lunedì, per incontrare la sindaca Silvia Salis, ormai una personalità nazionale, nonostante abbia ripetutamente assicurato che vuole restare a Genova e non intende correre alle eventuali primarie del centrosinistra. Fatto sta che dopo Elly Schlein, dopo Pierluigi Bersani, dopo Dario Franceschini, anche Conte va a colloquio con Salis. Nulla di segreto. Si sono visti all’asilo La Rondine, restaurato con i fondi del Pnrr, quelli che Conte si vanta di aver ottenuto dall’Europa per l’Italia. Ma, certo, a latere ci sarà stato tempo per scambiare qualche veduta sulla costruzione della coalizione e sui prossimi mesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giuseppe Conte incontra Silvia Salis: intrighi e manovre clamorose a sinistra

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Conte a Genova incontra Salis: Pienamente coinvolti in giunta

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