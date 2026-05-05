Secondo un sondaggio di Yoodata, Giuseppe Conte si trova in testa nelle ipotetiche primarie del centrosinistra. La notizia rappresenta un colpo difficile per Elly Schlein, attuale segretaria del Partito democratico. Il risultato mette in evidenza una dinamica politica in evoluzione, con il leader di un movimento politico che si posiziona davanti ai concorrenti in vista delle future consultazioni.

I primi scenari di ipotetiche primarie del centrosinistra danno Giuseppe Conte in testa. Si tratta dell'ennesima doccia gelata per Elly Schlein, attuale segretaria del Partito democratico. In quest'ottica, lo sgambetto alla segretaria del nazareno arriverebbe direttamente da Silvia Salis, sindaca di Genova e astro nascente del campo largo. Questa è l'analisi redatta nell'ultimo sondaggio realizzato da Yoodata. " L'eventuale presenza di Silvia Salis nelle primarie allargate del centrosinistra, secondo le valutazioni demoscopiche di Yoodata, potrebbe sottrarre a Elly Schlein una quota decisiva di voto Pd, rendendo più probabile la vittoria di Giuseppe Conte", ha spiegato Alessandro Amadori, psicologo, docente di Comunicazione politica all'Università Cattolica di Milano e direttore scientifico di Yoodata.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Yoodata, Giuseppe Conte in testa: ecco perché Silvia Salis inguaia Schlein

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