VOTAntonio | Silvia Salis nuovo santino di sinistra

I membri della sinistra hanno scelto un nuovo volto simbolo: il sindaco di Genova, noto per le sue uscite pubbliche e il suo stile alla moda. La sua figura viene oggi associata a un’immagine più giovane e vivace, con partecipazioni a eventi sociali e un modo di presentarsi curato nei dettagli. Questa scelta sembra voler rappresentare una linea più moderna e dinamica rispetto alle figure tradizionali del panorama politico.

I progressisti hanno trovato una nuova iconcina: il sindaco di Genova, tra feste da ballo e accessori chic. Ora viene celebrata in ogni luogo, tanto che rischia perfino di bruciarsi. Armi «fai da te» con le stampanti 3D. La nuova frontiera del crimine giovanile Negli ultimi anni quelli che venivano considerati limiti strutturali della produzione additiva, ovvero la stampa 3D, applicata al settore degli armamenti sono stati progressivamente superati. Una tecnologia inizialmente confinata alla prototipazione e agli usi amatoriali si è trasformata in uno strumento sempre più diffuso, capace di incidere in modo concreto sulla progettazione e sulla realizzazione di armi.🔗 Leggi su Laverita.info

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Silvia Salis, nuovo santino di sinistra | VOTantonio

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