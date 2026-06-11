Giovani ‘abbandonano’ tv 62% Generazione Z preferisce tablet

Il 62% degli studenti universitari italiani della Generazione Z preferisce utilizzare il tablet per guardare contenuti, rispetto alla televisione. Questa scelta riguarda dispositivi con qualità di immagine e audio simili. La percentuale indica un forte spostamento verso lo schermo portatile rispetto alla tv tradizionale. I dati si riferiscono a un campione di giovani che si affidano principalmente a dispositivi personali per l'intrattenimento.

(Adnkronos) – La Generazione Z è sempre più 'lontana' dalla Tv. Tra gli studenti universitari italiani, infatti, il 62% preferisce guardare contenuti su dispositivi personali come il tablet, a parità di qualità di immagine e audio. È quanto emerge da una nuova ricerca europea commissionata da Lenovo su oltre 8.000 studenti universitari tra i 18. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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