Giovani che abbandonano lo sport se ne parla a Palazzo Moroni

Questa mattina, nella sala Paladin di Palazzo Moroni, si è svolta la seconda fase del progetto “Adolescenti e sport - Azioni per il contrasto del drop out sportivo”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Padova e realizzata in collaborazione con Decathlon Italia, con l’obiettivo di affrontare il fenomeno dell’abbandono precoce dello sport tra i giovani. La discussione si è concentrata sulle strategie e sulle azioni messe in campo per contrastare questa tendenza.

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