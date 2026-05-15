Giovani che abbandonano lo sport se ne parla a Palazzo Moroni
Questa mattina, nella sala Paladin di Palazzo Moroni, si è svolta la seconda fase del progetto “Adolescenti e sport - Azioni per il contrasto del drop out sportivo”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Padova e realizzata in collaborazione con Decathlon Italia, con l’obiettivo di affrontare il fenomeno dell’abbandono precoce dello sport tra i giovani. La discussione si è concentrata sulle strategie e sulle azioni messe in campo per contrastare questa tendenza.
Questa mattina, 15 maggio, la sala Paladin di Palazzo Moroni ha accolto la seconda parte del progetto “Adolescenti e sport - Azioni per il contrasto del drop out sportivo”, realizzato dal Comune di Padova, in collaborazione con Decathlon Italia. L'obiettivo dell'iniziativa è ascoltare i giovani. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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