Un dibattito acceso riguarda il crescente fenomeno dei giovani che decidono di lasciare lo sport. La questione, avviata da un rappresentante del centro sportivo Libertas, coinvolge anche il Comune e il Coni, che cercano soluzioni per invertire questa tendenza. La discussione si concentra sulle motivazioni legate al presente e al futuro dei giovani, con attenzione alle scelte che portano a interrompere attività sportive, scolastiche e a cercare un impiego.

Continua con grande partecipazione il dibattito, avviato da Renzo Marcinnò, presidente provinciale del centro sportivo Libertas, sul rapporto dei giovani con il loro presente e futuro e sulla preoccupante voglia di “abbandonare“, dallo sport alla scuola alla ricerca di un lavoro. Marcinnò con soddisfazione rileva che l’assessore Fabio Barsanti ha messo in un tavolo di lavoro del 14 maggio, proprio il tema dell’abbandono precoce dei ragazzi nello sport. A intervenire oggi è Stefano Pellacani, Direttore Scuola Regionale Coni Toscana e Delegato Provinciale del Coni di Lucca. “Ritengo sia doveroso dare il mio contributo al dibattito avviato dall’ amico Renzo Marcinnò – premette – per ricordare gli 80 anni dell’Ente di Promozione Sportiva.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I giovani che abbandonano lo sport. Comune e Coni puntano alla svolta

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: I giovani che abbandonano lo sport. Comune e Coni puntano alla svolta; Il livello di istruzione è troppo legato a quelli dei genitori; Abbandono scolastico in Italia: il 22,8% dei giovani lascia gli studi prima del tempo se i genitori hanno solo la licenza media; Un finanziamento di oltre 3 milioni di euro per contrastare povertà educativa, esclusione sociale e abbandono scolastico.

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