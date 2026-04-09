Giorgia Meloni alla Camera parla del padre morto dopo le accuse dell' opposizione per la foto col pentito Amico

Giorgia Meloni ha parlato alla Camera facendo riferimento a suo padre, deceduto, condannato a nove anni di carcere per narcotraffico. La premier ha commentato le accuse dell’opposizione riguardo a una foto scattata con un pentito, sottolineando che si tratta di un episodio personale legato alla memoria familiare. La sua dichiarazione si è concentrata sulla figura del padre, senza aggiungere dettagli relativi alle vicende giudiziarie o alle contestazioni politiche.

Giovedì 9 aprile la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata la protagonista dell’informativa alla Camera sull’azione di Governo. Il suo discorso è durato poco meno di un’ora, al termine del quale la maggioranza è esplosa in un lungo applauso. Il punto più significativo, almeno a livello privato, è stato il riferimento al padre, Francesco, durante la difesa dalle accuse di una “presunta vicinanza con la criminalità organizzata” da parte dell’opposizione dopo il selfie con Gioacchino Amico, pentito del clan Senese. Il genitore della leader di Fratelli d’Italia è morto alcuni anni fa: con lui, la premier non aveva più rapporti da tempo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giorgia Meloni alla Camera parla del padre morto dopo le accuse dell'opposizione per la foto col pentito Amico Meloni scuote la Camera: il ricordo del padre ferma le accuseDurante l’informativa sulla linea d’azione del governo tenutasi alla Camera, Giorgia Meloni ha scatenato una reazione emotiva e politica tra i banchi. Leggi anche: Meloni, la foto col pentito del clan Senese è un caso: «Il mio impegno contro le mafie è cristallino» Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, il Presidente Meloni in Parlamento; Informativa Meloni su azione del Governo - Diretta Rai; Misure governo, informativa in Aula della premier Meloni il 9 aprile; Settimana di fuoco per il governo: la premier Meloni giovedì in Parlamento tra caro carburanti e il caso Piantedosi. Meloni incassa l'applauso della maggioranza alla CameraAlla Camera la maggioranza si alza in piedi per applaudire Giorgia Meloni al termine dell'informativa: cosa significa questo gesto politico e come è stato seguito dai media ... notizie.it Giorgia Meloni alla Camera parla del padre morto dopo le accuse dell'opposizione per la foto col pentito AmicoGiorgia Meloni cita Francesco, il padre morto e condannato a 9 anni per narcotraffico quando era in vita, parlando di palata di fango arrivata dalle opposizioni ... virgilio.it Sarebbero bastate queste poche parole per rispondere all’informativa di Giorgia Meloni in aula. Ancora “diremo”, “faremo”…all’Italia serve un governo competente. ORA. - facebook.com facebook Una data simbolica per approvare il #PianoCasa: "Via libera il 1° maggio", l'annuncio in aula di #GiorgiaMeloni x.com