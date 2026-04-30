Global Sumud Flotilla Israele abborda 21 imbarcazioni in acque internazionali Il caso arriva alla Camera Schlein | Ue e Meloni condannino | La diretta

In acque internazionali, le forze israeliane hanno intercettato e abbordato 21 imbarcazioni appartenenti alla flotta chiamata Global Sumud Flotilla. La vicenda ha destato attenzione in ambito politico, portando all'intervento della Camera dei Deputati. La leader di un partito ha chiesto che l’Unione Europea e il governo nazionale condannino l’operazione. La notizia è stata seguita in diretta e sta suscitando reazioni a livello internazionale.

Sono 21 le imbarcazioni, coi relativi equipaggi, bloccate dalla Marina di Tel Aviv. Qui l’elenco: Saf Saf, Arkham, Bella Blu, Romantica, Goleta, Eros First, Eros, Esplaii, Mystere, Magic Boat, Ghea, Snap, La Pinya, Bianca BCN, Freia, Batolo, Bribon, Marea, Nagual, Malia, Holy Blue. Global Sumud Flotilla, imbarcazioni abbordate al largo di Creta. Il racconto del nostro inviato: “Siamo fuggiti per metterci in salvo” Ieri sera la Marina militare israeliana ha intercettato la spedizione a 600 miglia nautiche da Tel Aviv. Le telecamere di bordo documentano l'abbordaggio, armi in pugno, con gommoni, motovedette e almeno una fregata. Attivisti...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Global Sumud Flotilla, Israele abborda 21 imbarcazioni in acque internazionali. Il caso arriva alla Camera. Schlein: “Ue e Meloni condannino” | La diretta Notizie correlate Global Sumud Flotilla, Israele intercetta decine di navi in acque internazionali: “Civili rapiti, è pirateria”, news in direttaLe notizie in diretta dalla Global Sumud Flotilla: nella notte decine di imbarcazioni sono state intercettate dalla Marina israeliana al largo di... Leggi anche: Global Sumud Flotilla, le opposizioni chiedono informativa urgente a Meloni: “Atto di pirateria di Israele in acque internazionali” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Israele abborda la Global Sumud Flotilla al largo di Creta: Pirateria internazionale; Global Sumud Flotilla: 'Civili rapiti nel Mediterraneo, è pirateria'; Global Sumud Flotilla: Serve anche la piazza, ma possiamo farcela; Global Sumud Flotilla, le nostre navi fermate da motoscafi israeliani. Global Sumud Flotilla, Israele intercetta decine di navi in acque internazionali: Civili rapiti, è pirateria, news in direttaLe notizie in diretta dalla Global Sumud Flotilla: nella notte decine di imbarcazioni sono state intercettate dalla Marina israeliana al largo di Creta ... fanpage.it Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria bloccata già a Sud della Grecia da Israele: «Civili rapiti nel Mediterraneo»Tra i membri della Flottila anche il barese Tony Lapiccirella. Almeno 22 le navi intercettate al largo di Creta. Oggi presidio a Bari delle associazioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it I militari abbordano la Global Sumud Flotilla di notte: il video mostra l'equipaggio con le mani alzate - facebook.com facebook Global Sumud Flotilla, imbarcazioni abbordate al largo di Creta. Il racconto del nostro inviato: “Siamo fuggiti per metterci in salvo”. @amantovani71 x.com