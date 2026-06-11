Ginnastica ritmica | triplete storico per la Raffaello Motto
La squadra Open di ginnastica ritmica ha conquistato un risultato storico, ribaltando il quinto posto e ottenendo il primo posto. Le atlete che hanno vinto il titolo Allieve sono state premiate sul podio. La competizione si è svolta senza incidenti e con prestazioni di alto livello, portando alla vittoria della squadra e delle giovani atlete. La gara si è conclusa con un triplete per la società, che ha ottenuto successi sia tra le squadre maggiori che tra le Allieve.
? Punti chiave? In Breve La Raffaello Motto trionfa a Folgaria con un triplete storico nella ginnastica ritmica. La società viareggina Raffaello Motto ha conquistato tre titoli assoluti ai campionati italiani di ginnastica ritmica a Folgaria, dominando le competizioni giovanili in tre diverse categorie. Questo successo straordinario arriva dopo tre giorni di gare intense, dove le atlete hanno dimostrato una superiorità tecnica e umana che conferma la solidità del progetto sportivo locale. Il trionfo è avvenuto attraverso vittorie nelle discipline Allieve, Open e Insieme Giovanile. I risultati ottenuti nelle pedane trentine non sono stati semplici colpi di fortuna, ma il frutto di una metodologia di lavoro consolidata negli anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Incredible final by Sofia Raffaeli of the new ribbon - GP Marbella 2026
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