Ginnastica ritmica | triplete storico per la Raffaello Motto

Notizia in breve

La squadra Open di ginnastica ritmica ha conquistato un risultato storico, ribaltando il quinto posto e ottenendo il primo posto. Le atlete che hanno vinto il titolo Allieve sono state premiate sul podio. La competizione si è svolta senza incidenti e con prestazioni di alto livello, portando alla vittoria della squadra e delle giovani atlete. La gara si è conclusa con un triplete per la società, che ha ottenuto successi sia tra le squadre maggiori che tra le Allieve.