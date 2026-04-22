Ginnastica ritmica e artistica La Motto su più fronti Sempre top nazionale

Durante il fine settimana, tre ginnaste della società Raffaello Motto hanno preso parte alla terza tappa di Coppa del Mondo a Baku, in Azerbaigian, competendo con la nazionale italiana Senior. Si tratta di Chiara Badii, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi, che sono tornate a esibirsi in campo internazionale dopo aver terminato le competizioni nazionali. La loro partecipazione conferma il livello elevato raggiunto dalla società nel panorama della ginnastica ritmica e artistica.

Le tre ginnaste della “Raffaello Motto“ Chiara Badii, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi sono tornate in pedana con la Nazionale italiana Senior nel fine settimana in occasione della 3ª prova di Coppa del mondo a Baku, in Azerbaigian. La formazione azzurra, che si allena stabilmente al Centro federale di Chieti, è reduce dalla medaglia d’argento nell’esercizio misto (3 cerchi e 4 clavette) ottenuta nella prima tappa di World Cup a Sofia. La squadra italiana (composta oltre che dalle tre atlete della Motto anche da Sasha Mukhina, Serena Ottaviani e Gaia Pozzi) era stata protagonista già nel precedente weekend a Campobasso di un’esibizione particolarmente apprezzata dal pubblico, in occasione delle finali nazionali del campionato di Specialità Junior-Senior.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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