Giardino Signani | Pietro Bruni svela i segreti del verde sostenibile
Pietro Bruni ha illustrato come preparare concimi naturali fatti in casa per il giardino. Ha anche indicato le piante più adatte a resistere ai cambiamenti climatici recenti, suggerendo specie che richiedono meno acqua e sono più resistenti alle alte temperature.
? Punti chiave? In Breve Pietro Bruni svela i segreti del nel giardino storico Signani questa sera alle 21. Pietro Bruni torna protagonista nel giardino storico Signani del Palazzo Vescovile questa sera, giovedì 11 giugno, per il secondo appuntamento della rassegna dedicata al verde. L’incontro, che inizierà alle ore 21, si intitola Il tempo del giardino e promette di offrire soluzioni pratiche per chiunque voglia coltivare in modo sostenibile. Dopo il successo di pubblico registrato la scorsa settimana, l’evento punta a trasformare la passione per le piante in un manuale di gestione quotidiana, tra scienza e natura. L’ospite principale della serata è il naturalista e giardiniere Bruni, fondatore di Yougardener, una delle comunità italiane più ampie dedicate agli appassionati di botanica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Scopri i segreti del pollice verdeIKEA Pisa ha annunciato un workshop dedicato alla cura delle piante, che si terrà presso il negozio.