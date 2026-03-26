scopri i segreti del pollice verde

IKEA Pisa ha annunciato un workshop dedicato alla cura delle piante, che si terrà presso il negozio. L'evento offre consigli pratici per mantenere in salute le proprie piante e migliorare le proprie capacità di giardinaggio. L’appuntamento è rivolto a chi desidera approfondire le tecniche di cura e coltivazione, con l’obiettivo di aiutare i partecipanti a sviluppare il proprio pollice verde.

IKEA Pisa organizza un workshop con consigli su come curare al meglio le tue piante.Appuntamento in negozio per scoprire il tuo pollice verde. Partecipa al laboratorio dedicato alle piante, realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale Meraki Emeis. Scopri consigli utili su come poter curare al meglio e rendere rigoglioso il tuo giardino o balcone e approfitta di un gustoso aperitivo ad un prezzo speciale. Al termine dell'evento una sorpresa a tema green per i partecipanti. L'evento è gratuito, per partecipare è necessaria la registrazione online sul sito IKEA.iteventi . 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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