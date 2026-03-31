Firenze, 31 marzo 2026 – Più verde, meno asfalto e una gestione intelligente delle acque. È questo il fulcro del progetto " Ema Verde-Blu ", approvato dalla Giunta Comunale. Un grande intervento di rigenerazione urbana e adattamento climatico che interesserà nella prima fase il quartiere del Galluzzo che, insieme alla Regione Toscana e al Consorzio di Bonifica, prevede poi un intervento più ampio lungo tutto il torrente Ema. Le trasformazioni del parco del Galluzzo. L’investimento complessivo di 1,5 milioni di euro, finanziato nell’ambito del programma PN Metro Plus e città medie Sud 2021-2027, punta a trasformare l'area tra i Giardini del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via il restyling del parco del Galluzzo: più verde e sostenibile. Ecco come sarà

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