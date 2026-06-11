Gerusalemme | demolizioni in aumento permessi per i palestinesi quasi nulli
A Gerusalemme, le demolizioni di case palestinesi sono aumentate negli ultimi mesi, mentre i permessi edilizi concessi sono quasi nulli. La maggior parte delle strutture demolite non ha ottenuto autorizzazioni ufficiali. Le autorità locali adottano strategie che accelerano le demolizioni, tra cui l’utilizzo di ordini amministrativi e l’assenza di permessi rilasciati ai palestinesi. La differenza tra le demolizioni e le autorizzazioni rimane significativa, con poche possibilità di ottenere permessi ufficiali.
? Domande chiave? In Breve Fakhri Abu Diab vive tra le macerie di al-Bustan dopo la demolizione della sua casa ad aprile 2024. Fakhri Abu Diab abita oggi in una struttura mobile posizionata sopra i resti della propria abitazione, distrutta dalle autorità israeliane nel febbraio 2024 nel quartiere di al-Bustan, a Gerusalemme est. Anche questa nuova dimora temporanea è già stata colpita da un ordine di rimozione ufficiale. L’uomo riferisce che le autorità stanno tentando di cancellare i suoi ricordi, la sua storia personale e la sua infanzia. Il 10 giugno è stata documentata l’operazione della macchina amministrativa volta all’espulsione, che vede numeri in costante crescita. I dati raccolti dall’organizzazione israeliana Ir Amim mostrano un’accelerazione della demolizione delle strutture palestinesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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