Gerusalemme | demolizioni in aumento permessi per i palestinesi quasi nulli

Notizia in breve

A Gerusalemme, le demolizioni di case palestinesi sono aumentate negli ultimi mesi, mentre i permessi edilizi concessi sono quasi nulli. La maggior parte delle strutture demolite non ha ottenuto autorizzazioni ufficiali. Le autorità locali adottano strategie che accelerano le demolizioni, tra cui l’utilizzo di ordini amministrativi e l’assenza di permessi rilasciati ai palestinesi. La differenza tra le demolizioni e le autorizzazioni rimane significativa, con poche possibilità di ottenere permessi ufficiali.