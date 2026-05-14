Gerusalemme migliaia di palestinesi cacciati dalle case per far posto a israeliani | Pulizia etnica legalizzata
A Gerusalemme Est, migliaia di palestinesi sono stati sfollati dalle loro case per fare spazio a cittadini israeliani. Le autorità israeliane hanno avviato operazioni di esproprio e demolizioni che hanno coinvolto molte abitazioni, secondo quanto riferiscono i residenti. La comunità internazionale ha mantenuto un basso profilo, mentre le autorità locali hanno definito legali le procedure di esproprio in corso. La situazione ha sollevato numerose proteste tra i palestinesi coinvolti.
Uno sfollamento di massa è in atto nei pressi di Gerusalemme Est. Secondo i residenti, il silenzio della comunità internazionale è complice della pulizia etnica in corso. Le vittime sono più di 2200 palestinesi: 240 sono le famiglie coinvolte, costrette ad abbandonare le loro case in base a una legge israeliana del 1970 che garantisce il "diritto al ritorno" per i soli ebrei.🔗 Leggi su Fanpage.it
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