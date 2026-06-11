genova finti incidenti per truffare le assicurazioni la procura chiede di arrestare un carrozziere e i suoi tre figli

La procura ha chiesto l’arresto di un carrozziere e dei suoi tre figli, sospettati di aver organizzato falsi incidenti per truffare le assicurazioni. Secondo le indagini, i sinistri sono stati concordati con amici e conoscenti, tra cui due autisti di bus, un carabiniere e una poliziotta. Le truffe sono state scoperte attraverso verifiche sui sinistri e sui rapporti tra le persone coinvolte.

Finti incidenti per truffare le assicurazioni e decine e decine di denunce per danneggiamenti delle auto di famiglia mai avvenuti o quantomeno sospetti. Per questo il sostituto procuratore Marcello Maresca ha chiesto gli arresti domiciliari per una famiglia di carrozzieri della Valpolcevera, in particolare per il padre, titolare della carrozzeria e i suoi tre figli. I quattro saranno interrogati il 25 giugno dalla giudice Silvia Carpanini. In base alla nuova legge sulle misure cautelari infatti per i reati di cui sono accusati (frode assicurativa e simulazione di reato) è necessario l’interrogatorio preventivo. Nella richiesta di misura cautelare sarebbero accertati dagli investigatori... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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