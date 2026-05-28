Falsi incidenti per truffare le assicurazioni in Puglia | arrestati due carabinieri due avvocati e due medici

Due carabinieri, due avvocati e due medici sono stati arrestati in Puglia per aver partecipato a un sistema organizzato di falsi incidenti. Gli uomini creavano incidenti simulati, permettendo a complici di ottenere indebitamente ingenti somme di denaro dalle assicurazioni. Le indagini hanno svelato un meccanismo consolidato che ha permesso di incassare centinaia di migliaia di euro attraverso truffe ripetute. Le autorità hanno sequestrato documenti e prove legate all’attività illecita.

Un collaudato sistema criminale capace di fabbricare a tavolino falsi incidenti per truffare e incassare centinaia di migliaia di euro di indennizzi dalle le assicurazioni. È quanto scoperto dalla Procura della Repubblica di Trani e dai Carabinieri della Compagnia di Andria, che all'alba di oggi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Roberto Veneziano nei confronti di sei persone (cinque in carcere e una ai domiciliari), mentre altre 26 risultano indagate a piede libero. A far tremare il territorio è la caratura dei soggetti coinvolti: tra i destinatari del provvedimento figurano infatti due appartenenti... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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