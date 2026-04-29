RC auto | la Cassazione boccia le penali delle assicurazioni per chi si rivolge al proprio carrozziere di fiducia
La Corte di Cassazione ha emesso un'ordinanza il 23 aprile 2026 che riguarda le penali previste dalle assicurazioni auto per chi sceglie di riparare il veicolo presso il proprio carrozziere di fiducia invece di uno convenzionato. La decisione si inserisce in un dibattito più ampio sulle clausole contrattuali delle polizze, che impongono costi aggiuntivi in caso di scelta diversa dalle strutture raccomandate dalla compagnia assicurativa.
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 10797 del 23 aprile 2026) riaccende il dibattito sulle clausole assicurative che impongono costi maggiorati a chi, in caso di sinistro, decide di non rivolgersi a una carrozzeria convenzionata con la propria compagnia. La Suprema Corte ha infatti rimesso in discussione la legittimità di tali pratiche, sollevando seri dubbi sulla validità delle clausole che prevedono penali, franchigie o scoperti per gli automobilisti che scelgono liberamente a quale autoriparatore affidare il proprio veicolo. Secondo i giudici, tali clausole potrebbero risultare illegittime, di natura vessatoria e quindi nulle, qualora limitino concretamente la libertà di scelta del consumatore creando un “significativo squilibrio” a suo danno.🔗 Leggi su Newsagent.it
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