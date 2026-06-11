Nel Comune di Vigevano, il generale Vannacci ha ottenuto circa il 3,8% dei voti alle ultime elezioni comunali. La percentuale rappresenta un calo rispetto alle precedenti consultazioni, dove aveva raggiunto il 6,2%. Questa diminuzione si rispecchia anche in altri territori, dove l’affluenza e il sostegno ai candidati con posizioni simili sono in calo. Non ci sono ancora dati completi, ma le cifre indicano una perdita di consenso rispetto alle elezioni precedenti.

Il dato è giocoforza parziale, ma il risultato è significativo. Nel Comune di Vigevano - dove Futuro nazionale, la formazione di Roberto Vannacci, al primo turno aveva spinto il suo candidato, Furio Suvilla, a superare il 14% una fetta dell’elettorato che segue il Generale al secondo turno ha preferito sostenere il centrodestra piuttosto che seguire l’indicazione di annullare la scheda o lasciarla in bianco. Centrodestra che poi ha vinto l’elezione, rimontando uno svantaggio di circa dieci punti rimediato al primo turno, con il forzista Paolo Previde Massara. I flussi elettorali di Vigevano, diventato un laboratorio per il comportamento degli elettori di Fn, sono stati elaborati da.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Generale Vannacci, lo schiaffo dai suoi elettori: le cifre del "tradimento"

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