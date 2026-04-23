Il generale-fenomeno Vannacci sbarca in provincia | ecco i suoi 4 comitati e chi li guiderà

Un noto militare ha costituito quattro comitati che coinvolgono direttamente il territorio agrigentino. La sua presenza in provincia segna una fase più strutturata rispetto alle iniziative precedenti, con un'organizzazione che si sta consolidando. Le figure che guideranno i comitati sono state annunciate di recente, portando maggiore attenzione sulla loro attività e sui progetti in programma nella zona.

Non è più solo una fase embrionale ma un percorso organizzato che prende forma anche nel territorio agrigentino. Futuro Nazionale Vannacci è ormai approdato in provincia e avvia la propria struttura locale con la nascita dei primi comitati in vista del congresso nazionale di giugno a Roma che.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega: «Proseguo da solo, Futuro Nazionale ora è realtà» Notizie correlate Leggi anche: Sfida tra Giganti, pure l’Eredità sbarca in prima serata con i suoi campioni. Ecco chi sono Vannacci, esordio boom: nei sondaggi il partito del generale supera il 4%. Ecco a chi toglie votiFuturo Nazionale, o comunque si chiamerà il nuovo partito fondato dal generale Roberto Vannacci, uscito ieri dalla Lega, vale già il 4,2%. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il generale-fenomeno Vannacci sbarca in provincia: ecco i suoi 4 comitati e chi li guiderà; Vannacci apre la sede di Napoli: Qui mi sento come a Salò; Vannacci scalda la destra a Salerno: Sosterremo dei candidati poi annunciamo chi sono; Vandalizzata la targa della nuova sede di Futuro nazionale di Vannacci. Vannacci scalda la destra a Salerno: «Sosterremo dei candidati poi annunciamo chi sono»La vecchia destra sociale si ritrova davanti al mare di Salerno e lancia la sfida a tutta la classe politica attuale, senza distinzione di steccati e partiti: «Futuro Nazionale - ... ilmattino.it Vannacci in calo, la mossa del Generale: chi sta corteggiandoIl Generale Vannacci e l'ultimo sondaggio che riguarda anche Futuro Nazionale. La presunta mossa per il futuro. newsmondo.it #Cronaca Vannacci fa il pieno a Salerno, il commento di Salvatore Gagliano ex sindaco di Praiano - facebook.com facebook Secondo Roberto Vannacci, il 70 per cento delle terre rare a livello mondiale viene venduto dalla Cina. Ma il presidente di Futuro Nazionale fa confusione. x.com