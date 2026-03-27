Futuro Nazionale muove i suoi primi passi a Rimini Luca Campisi nel partito del generale Vannacci

A Rimini è stato costituito il primo comitato locale del movimento politico Futuro Nazionale, con Luca Campisi come referente. Campisi, che ha una lunga esperienza come dirigente politico nel territorio, ha annunciato gli obiettivi del nuovo movimento, legati a progetti a breve e lungo termine. Tra i membri figura anche Roberto Vannacci, figura nota nel panorama politico locale.

Luca Campisi: "Anche Rimini finalmente ha un suo Comitato Costituente, che nasce per dare una risposta ai tanti Riminesi delusi e che vorrebbero una destra più forte" Parole che sanno di futuro, di obbiettivi a breve e lungo termine quelle di Luca Campisi, referente del Comitato Costituente sezione di Rimini del Movimento politico Futuro Nazionale con Roberto Vannacci, da anni un riferimento della politica locale con un’esperienza da dirigente del partito Il Popolo della Famiglia. “Anche Rimini finalmente ha un suo Comitato Costituente, che nasce per dare una risposta ai tanti Riminesi delusi e che vorrebbero una destra più forte, più vera. La missione - continua Campisi - è tornare a essere una città sovrana, sicura, sviluppata, prospera". 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Futuro Nazionale muove i suoi primi passi a Rimini, Luca Campisi nel partito del generale Vannacci Articoli correlati Leggi anche: Futuro nazionale, il partito di Vannacci prende corpo: la squadra del generale Futuro Nazionale con Vannacci: ecco il nome del partito del generale. Ora c’è anche lo StatutoRoma, 10 febbraio 2026 – ‘Futuro Nazionale con Vannacci’: è questo il nome ufficiale del nuovo partito del generale ed europarlamentare eletto con la... Tutti gli aggiornamenti su Futuro Nazionale Temi più discussi: Com’è la destra pura di Vannacci vista da vicino; Nasce a Ravenna il comitato Futuro Nazionale; Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 17 marzo 2026, FdI stabile ma il centrodestra perde voti, M5s sorride; La Psicostoria e lo sciame che prevede il futuro. Vannacci apre a Firenze la prima sede di Futuro Nazionale. I residenti lanciano un presidio: 'Amarezza e preoccupazione'Un annuncio che non è passato inosservato quello dell'apertura a Firenze della prima sede provinciale ufficiale a livello nazionale di Futuro Nazionale, la nuova realtà politica guidata da Roberto Van ... 055firenze.it Eboli, nasce il Comitato Futuro Nazionale: le idee del Generale Vannacci radicano sul territorioNasce a Eboli il Comitato Costituente di Futuro Nazionale ispirato alle idee del Generale Vannacci. Una nuova politica tra la gente per difendere tradizioni e giovani ... infocilento.it VareseNews. . Vannacci presenta Futuro Nazionale a Varese - facebook.com facebook Futuro Nazionale, apre a Roma la sede del partito di Vannacci: le immagini in anteprima - Video x.com