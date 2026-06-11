La maggioranza ha deciso di bloccare i lavori delle gallerie sulla A5, definendo questa scelta un atto irresponsabile. La decisione improvvisa ha sollevato interrogativi sui motivi di tale rottura di fronte a un progetto già avviato. Il blocco potrebbe comportare rischi concreti per la sicurezza, ma non sono stati specificati dettagli tecnici sui pericoli. La questione riguarda principalmente le conseguenze di questa interruzione sui lavori in corso e sulla sicurezza stradale.

? Punti chiave? In Breve I consiglieri regionali di Alleanza Verdi e Sinistra hanno duramente criticato la risoluzione presentata in Consiglio Valle per bloccare gli interventi sulle gallerie di raccordo S.S.27A5. La proposta, sostenuta dalla maggioranza e da gran parte dell’opposizione, chiede la sospensione immediata dei lavori di adeguamento presso le strutture Côte de Sorreley e Signayes. Chiara Minelli, Eugenio Torrione e Andrea Campotaro hanno definito tale mossa come un atto irresponsabile e privo di logica, evidenziando come la gestione politica dell’intera vicenda sia arrivata a un punto di rottura. Il dibattito in aula ha messo in luce una profonda frattura tra le decisioni tecniche e le manovre politiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gallerie A5, AVS: ‘Bloccare i lavori è un atto irresponsabile

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