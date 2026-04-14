Iran Cina | Blocco navale Usa è atto pericoloso e irresponsabile

Durante una conferenza stampa a Pechino, il portavoce del ministero degli Esteri cinese ha definito il blocco navale imposto dagli Stati Uniti ai porti dell’Iran come un atto pericoloso e irresponsabile. La dichiarazione è stata rilasciata nel contesto di una crescente tensione tra le due nazioni, con la Cina che ha espresso preoccupazione per le azioni statunitensi nel Golfo. La posizione cinese si aggiunge alle reazioni di altri Paesi coinvolti nel dibattito internazionale.

Il blocco navale imposto dagli Usa ai porti dell’Iran è “ un atto pericoloso è irresponsabile “. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, durante una conferenza stampa a Pechino. “Nonostante l’attuale accordo di cessate il fuoco temporaneo, gli Stati Uniti hanno ulteriormente intensificato il loro dispiegamento militare e intrapreso azioni di blocco mirate, il che non farà altro che intensificare le contraddizioni, acuirà le tensioni, comprometterà il già fragile cessate il fuoco e disturberà ulteriormente la sicurezza del passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz “, ha affermato il portavoce, rispondendo a una domanda relativa all’annuncio del blocco dello Stretto di Homruz fatto dal comando centrale Usa.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Cina: "Blocco navale Usa è atto pericoloso e irresponsabile" Leggi anche: Hormuz, petroliera cinese attraversa lo Stretto. Cina: “Irresponsabile il blocco navale Usa” “Iran-Usa, pesa l’imprevedibilità di Trump ma aspettiamo a dichiarare il fallimento. Pericoloso il blocco navale a Hormuz”Roma – Tra diplomazia e pressione militare, le relazioni tra Stati Uniti e Iran oscillano senza trovare un punto di equilibrio.