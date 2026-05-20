Uno studio ha confermato che le gallerie sulla tratta tra il Gran San Bernardo e la SS27 saranno chiuse. La decisione riguarda le gallerie dell’asse stradale, ma non sono stati indicati i motivi specifici di questa scelta. La chiusura comporterà un cambiamento nel traffico, che sarà deviato su percorsi alternativi. La gestione del traffico non prevede l’uso di sensi unici alternati, ma si è optato per altre soluzioni di deviazione. Restano da capire quali saranno gli effetti sui centri abitati circostanti.

? Punti chiave Come influirà il traffico forzato sulla viabilità dei centri abitati?. Perché la gestione a senso unico alternato è stata esclusa?. Quali misure adotterà il Comitato Operativo per mitigare i disagi?. Chi dovrà gestire l'impatto del traffico sulle strade secondarie?.? In Breve Iter burocratico avviato nel 2019 con l'inserimento nella rete europea TERN.. Via libera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ottenuto nell'autunno 2025.. Studio Protos Check srl esclude il traffico alternato per motivi di sicurezza.. Impatto previsto sulle strade secondarie di Aosta, Quart e Saint-Christophe.. Martedì 19 maggio 2026, la Presidenza della Regione ha riunito i vertici politici e tecnici per esaminare l’impossibilità di evitare la chiusura delle gallerie Côte de Sorreley e Signayes sul raccordo A5–SS27 del Gran San Bernardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gran San Bernardo: studio conferma la chiusura delle gallerie A5-SS27

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