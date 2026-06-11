Nel Friuli Venezia Giulia, un’ondata di maltempo ha provocato circa 100 chiamate di soccorso in 30 minuti. Le zone di Udine e Pordenone sono state le più colpite da allagamenti. I Vigili del Fuoco stanno intervenendo per gestire l’alto numero di richieste di aiuto, senza specificare le modalità di intervento o le aree più interessate. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sulle situazioni di emergenza specifiche.

? Domande chiave? In Breve Allerta maltempo in Friuli Venezia Giulia: centinaia di soccorsi tra Udine e Pordenone. Almeno 100 richieste di aiuto sono giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco in soli trenta minuti, a seguito di una violenta perturbazione che ha colpito il territorio a partire dalle 18:30 di giovedì 11 giugno 2026. L’evento meteorologico ha causato danni diffusi, con una concentrazione particolare di emergenze nell’area urbana di Udine e nel territorio di Pordenone. Le squadre di soccorso sono attualmente impegnate in numerosi interventi per gestire la caduta di alberi, rami e fenomeni di allagamento. L’impatto delle precipitazioni sui centri urbani e la risposta operativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Ameve.eu - Furia del maltempo in FVG: 100 chiamate ai soccorsi in mezz’ora

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maltempo in FVG: piogge intense e oltre 150 chiamate ai soccorsiDurante la notte, alcune località del Friuli Venezia Giulia hanno subito danni significativi a causa delle intense piogge.

Leggi anche: Furia del maltempo in FVG: 20 soccorsi e un crollo a Udine

Temi più discussi: Violento fortunale su Udine e sul Friuli: oltre cento richieste di soccorso, alberi abbattuti e strade allagate; Maltempo a Roma, tromba d'aria e nubifragio nella Capitale: alberi crollati e traffico in tilt a Prati Fiscali e Conca d'Oro; Verona, la furia del vento: case scoperchiate da una tromba d'aria, danni anche all'Arena; Maltempo, inizia la conta dei danni. Scuola scoperchiata a Crescentino.

Quantità ragionevole di giorni per mettere in quarantena delle scarpe nuove? reddit

Paura e strade bloccate per una tromba d'aria oggi nel quadrante nordest di #Roma. La violenza del vento, arrivata subito dopo un temporale, intorno alle 8 di mattina, ha spazzato via cassonetti, divelto segnali stradali e causato la caduta di alcuni alberi e r x.com

Maltempo a Monza un albero precipita e colpisce un’auto posteggiata, crolla struttura in tubolari allo stadioE’ stato un temporale quasi imprevisto quello che si è scatenato con estrema furia ... msn.com

Diluvio e grandine in mezzo PolesineGrandine e pioggia battente da Bergantino al Medio Polesine e una quantità d'acqua preoccupante. Tante le cantine e i garage allagati e le chiamate ai vigili del fuoco. Grandine e pioggia anche nel ... polesine24.it