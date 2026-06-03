Durante la notte, alcune località del Friuli Venezia Giulia hanno subito danni significativi a causa delle intense piogge. I corsi d'acqua sono aumentati rapidamente di livello, con alcuni raggiungendo i punti di criticità. Sono state registrate oltre 150 chiamate ai soccorsi per allagamenti, smottamenti e persone in difficoltà. Le zone più colpite si trovano nelle aree vicino ai fiumi principali e alle zone urbane soggette a allagamenti.

Quali località sono state colpite dai danni maggiori durante la notte? Come hanno reagito i corsi d'acqua ai picchi di pioggia? Quando inizierà il miglioramento del meteo nelle diverse zone della regione? Cosa aspettarsi per la viabilità nel pomeriggio a causa del vento??? In Breve Piogge tra 40 e 80 mm registrate tra costa e Prealpi. Venti costieri hanno raggiunto velocità di circa 60 km orari. Allagamenti e caduta rami segnalati a Pordenone, Lignano Sabbiadoro e Cormons. Bo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Maltempo in FVG: piogge intense e oltre 150 chiamate ai soccorsi

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2 minutes ago in Italy! A powerful storm brought massive hail in Pordenone today

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