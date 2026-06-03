Furia del maltempo in FVG | 20 soccorsi e un crollo a Udine

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il maltempo ha provocato 20 interventi di soccorso e un crollo a Udine. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per gestire i turni straordinari. L’edificio confinante ha subito danni strutturali visibili, ma non sono state segnalate persone coinvolte. Nessun’altra informazione sulle cause o su eventuali feriti. La situazione resta sotto controllo, con operazioni in corso per verificare ulteriori rischi.

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Come hanno reagito i soccorritori per gestire i turni straordinari?. Quali danni ha subito l'edificio confinante dopo il crollo?. Perché tre residenti sono stati evacuati insieme ai loro animali?. Come stanno monitorando i nuovi rischi idrogeologici nelle prossime ore?.? In Breve Circa 20 interventi di soccorso tecnico tra Udine, Lignano, Povoletto e Savogna.. 10 operatori specializzati hanno lavorato con turni straordinari tra 2 e 3 giugno.. Crollo in via Anton Lazzaro Moro causa evacuazione di 3 residenti e animali.. Edificio colpito dichiarato inagibile con interventi di messa in sicurezza su tetto adiacente.. Maltempo in Friuli-Venezia Giulia: circa 20 interventi di soccorso tra Udine, Lignano Sabbiadoro, Povoletto e Savogna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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