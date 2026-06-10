Dal 17 giugno torna con nuove puntate e ospiti la seconda stagione del vodcast “Fuori di Cabello”, dopo aver raggiunto oltre 85 milioni di visualizzazioni nella prima stagione. La serie, condotta da Victoria Cabello, ha riscosso un grande successo online e sui social media. La nuova stagione prosegue con contenuti aggiornati e ulteriori interventi di personaggi invitati. La piattaforma di distribuzione e le date di uscita sono state annunciate recentemente.

MILANO – Dopo il successo della prima stagione (oltre 85M di streaming e views su tutte le piattaforme digitali e social), l’inimitabile vodcast di Victoria Cabello torna con nuove puntate e nuovi ospiti. A partire dal 17 giugno, le interviste dissacranti e irriverenti di FUORI DI CABELLO saranno disponibili su tutte le piattaforme di podcasting con un episodio inedito a settimana. A giocare con Victoria, sottoponendosi alle sue improbabili domande a risposta multipla, saranno alcuni dei personaggi più noti del mondo dello spettacolo, del cinema e della tv: Alessandro Borghi, Sabrina Salerno, Joe Bastianich, Rita Rusi?, Arisa, Marco Travaglio e Costantino Della Gherardesca. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Victoria Cabello, dal 17 giugno la seconda stagione del vodcast “Fuori di Cabello”

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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