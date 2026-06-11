Un incendio ha provocato l’emissione di fumo nel reparto di triage di un ospedale, portando all’evacuazione di 30 pazienti. Il personale ha spostato tempestivamente le persone in altre aree dell’ospedale per motivi di sicurezza. Attualmente sono in corso le verifiche per determinare l’origine del fumo. Nessun ferito grave è stato segnalato e non si registrano danni strutturali. La situazione è sotto controllo, con le operazioni di sicurezza ancora in corso.

? Domande chiave? In Breve Evacuazione al triage del San Giovanni Bosco dopo un principio di incendio causato dal fumo. Circa trenta persone sono state allontanate dalle aree del piano terra dell’ospedale San Giovanni Bosco questa sera, dopo che un malfunzionamento tecnico ha generato una consistente fuoriuscita di fumo. L’episodio si è verificato poco dopo le 19.30, quando un problema all’impianto di condizionamento ha innescato l’allarme nel reparto di pronto soccorso. Il surriscaldamento di un condizionatore ha causato l’emissione di fumi sopra la zona destinata al triage. Per garantire la massima sicurezza, il personale sanitario e i pazienti sono stati immediatamente spostati verso altre zone della struttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fumo al San Giovanni Bosco: evacuati 30 pazienti dal triage

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