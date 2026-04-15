All’interno dei blocchi operatori di un centro di ricerca e cura a Monza, un’improvvisa presenza di zanzare ha causato l’interruzione temporanea delle attività chirurgiche programmate durante la settimana del 9 aprile. La direzione medica ha deciso di sospendere le operazioni e di evacuare alcuni pazienti, in risposta alla presenza incontrollata di insetti all’interno delle sale. L’episodio ha portato a un intervento di sanificazione e a misure di controllo per contenere l’infestazione.

Un’improvvisa presenza di zanzare all’interno dei blocchi operatori dell’Irccs San Gerardo di Monza ha costretto la direzione medica a sospendere temporaneamente le attività chirurgiche programmate nella settimana dello scorso 9 aprile. L’episodio, che ha interessato i settori B, C, D ed E della struttura, ha richiesto una gestione rapida per proteggere la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario. Tutto ha avuto inizio giovedì 9 aprile, quando il personale addetto ai blocchi operatori ha segnalato la criticità ai vertici dell’ufficio tecnico e della direzione medica. La risposta aziendale è stata immediata: per precauzione, è stata decisa la sospensione delle operazioni chirurgiche pianificate per il giorno successivo, venerdì.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza zanzare al San Gerardo: blocchi in sala e pazienti evacuati

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