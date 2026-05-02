Zingonia scoppia un incendio al Policlinico San Marco | reparti evacuati medici e pazienti allontanati per precauzione

Da ilgiorno.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Zingonia, 2 maggio 2026 – Un incendio si è sviluppato questa mattina al Policlinico San Marco, portando all’evacuazione di alcuni reparti. Medici e pazienti sono stati fatti allontanare dall’edificio per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno circoscritto le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza. La causa dell’incendio non è ancora nota.

Zingonia (Bergamo), 2 maggio 2026 –  La tranquilla routine del sabato mattina nei reparti del Policlinico San Marco  di Zingonia (del Gruppo San Donato) è stata movimentata questa mattina da un principio d’incendio che ha fatto attivare le procedure d’emergenza e l’evacuazione dei pazienti dai reparti. Le fiamme, dalle prime informazioni, si sono propagate da un macchinario collocato in un locale sotterraneo. Da qui si è diffuso del fumo che ha raggiunto i piani superiori facendo scattare il piano d’evacuazione. Tutto è cominciato intorno alle 10 di questa mattina. Nessuno è rimasto ferito, né intossicato dal fumo. L’evacuazione ha interessato il terzo e il quarto piano, mentre nel corso della mattinata la Direzione sanitaria ha preso in considerazione anche l’ulteriore evacuazione anche del piano quinto e della Cardiologia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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