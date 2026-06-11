Frontalieri il nodo della tassa | I ristorni andrebbero ridotti Tensione fra Ticino e Berna

Notizia in breve

La Lombardia valuta di imporre una tassa sulla salute per i frontalieri, con possibili ristorni ridotti. La proposta ha generato tensioni tra il Canton Ticino e le autorità federali di Berna, che temono ripercussioni sui lavoratori transfrontalieri. Il dibattito coinvolge le modalità di applicazione e l’eventuale impatto sui ristorni destinati al Canton. La questione resta al centro di un confronto tra le parti, senza ancora una decisione definitiva.