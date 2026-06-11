Frontalieri il nodo della tassa | I ristorni andrebbero ridotti Tensione fra Ticino e Berna
La Lombardia valuta di imporre una tassa sulla salute per i frontalieri, con possibili ristorni ridotti. La proposta ha generato tensioni tra il Canton Ticino e le autorità federali di Berna, che temono ripercussioni sui lavoratori transfrontalieri. Il dibattito coinvolge le modalità di applicazione e l’eventuale impatto sui ristorni destinati al Canton. La questione resta al centro di un confronto tra le parti, senza ancora una decisione definitiva.
Como – La “tassa sulla salute“ che la Lombardia sembra intenzionata a chiedere per i vecchi frontalieri rischia di far litigare il Canton Ticino e le autorità federali di Berna. Al centro del dibattito c’è il contributo di compartecipazione al Servizio Sanitario Nazionale introdotto dall’Italia, una misura che, secondo una recente perizia giuridica commissionata dal Consiglio di Stato ticinese e firmata dal professor Pascal Hinny, ordinario di diritto tributario presso l’Università di Friburgo, si porrebbe in aperta violazione con il nuovo “Accordo sulla fiscalità“ dei frontalieri siglato tra i due Paesi. Le conclusioni contenute nel parere giuridico vanno in direzione diametralmente opposta rispetto alla posizione ufficiale espressa fino ad ora dal Consiglio federale svizzero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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