Il governo del Ticino ha annunciato l’introduzione di una tassa del 3% sui frontalieri. Questa misura potrebbe ridurre i ristorni destinati ai comuni italiani di confine. Si prevede che una parte delle risorse fiscali potrebbe essere destinata a coprire i costi legati ai servizi pubblici, come la sanità. La decisione ha generato reazioni da parte delle autorità locali italiane.

Quanto denaro rischia di sparire dalle casse dei comuni italiani?. Come influirà questa tassa sulla sanità dei territori di confine?. Perché il Piemonte ha scelto una strategia diversa dalla Lombardia?. Chi pagherà il conto se il Ticino bloccherà i ristorni?.? In Breve L'Italia preleverà il 3% dai redditi dei frontalieri da settembre per la sanità.. Il Ticino minaccia di trattenere 128 milioni di franchi destinati ai comuni italiani.. Sertori difende la misura mentre Norman Gobbi e Claudio Zali denunciano imposte occulte.. La Lombardia conta 80.000 frontalieri contro i 7.000-8.000 presenti in Piemonte.. La tensione tra Lombardia e Ticino cresce per il prelievo del 3% sui vecchi frontalieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova tassa del 3% ai frontalieri: il Ticino minaccia i ristorni

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