Tassa sulla salute il Ticino accusa l' Italia | Viola gli accordi fiscali sui frontalieri

Il Canton Ticino ha accusato l’Italia di violare gli accordi fiscali riguardanti i lavoratori frontalieri, in seguito a una perizia giuridica commissionata dal governo locale. La relazione ha riacceso le tensioni tra i due paesi, evidenziando divergenze sulla gestione delle tasse applicate ai lavoratori che attraversano i confini per motivi di lavoro. La questione riguarda le modalità di applicazione delle norme fiscali previste dagli accordi bilaterali.

Una perizia giuridica commissionata dal governo del Canton Ticino ha riacceso la tensione diplomatica tra Berna e Roma sul tema della tassazione dei lavoratori frontalieri. La conclusione è netta: la cosiddetta "tassa sulla salute", introdotta dall'Italia con la legge di bilancio 2024, violerebbe. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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