Frattesi-Napoli pista legata ad Anguissa | Nottingham vigile

Da forzazzurri.net 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calciatore torna a essere coinvolto nelle trattative di mercato, con il Napoli interessato a portarlo in squadra. La pista principale porta a un centrocampista già in forza a un’altra squadra italiana, ma il club inglese di proprietà di un fondo di investimento sta monitorando attentamente la situazione. Al momento, non ci sono accordi definitivi e le trattative sono ancora in corso, con il club inglese che mantiene un atteggiamento vigile.

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Davide Frattesi torna al centro del mercato. Il centrocampista è in uscita dall’Inter e le prime manovre attorno al suo futuro sono già cominciate. Il nome dell’ex Sassuolo piace da tempo anche al Napoli, ma la pista azzurra resta legata a una condizione precisa: l’eventuale partenza di Frank Anguissa. Solo in quel caso il club potrebbe valutare un affondo concreto per rinforzare il centrocampo. A fare il punto, nel corso di Calciomercato – L’Originale, è stato Gianluca Di Marzio: “Su Frattesi, che è un giocatore in uscita dall’Inter, si registrano i primi movimenti. C’è il Nottingham Forest che è tornato a chiedere informazioni sul centrocampista, già obiettivo del club inglese a gennaio”. Il Nottingham Forest, dunque, si è già mosso per raccogliere informazioni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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