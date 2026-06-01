Il Napoli sta valutando un possibile arrivo di Rabiot, con l’obiettivo di rafforzare il reparto centrale. La trattativa potrebbe influenzare il futuro di Anguissa e Lobotka, i due centrocampisti attualmente in rosa. La società sta monitorando le situazioni contrattuali e le offerte sul mercato, senza ancora definire ufficialmente le mosse da intraprendere. La decisione finale dipenderà anche dalle eventuali cessioni e dalle strategie per la prossima stagione.

Il Napoli guarda anche al centrocampo per costruire la squadra della prossima stagione. Tra i nomi che continuano a circolare c’è quello di Adrien Rabiot, profilo particolarmente legato a Massimiliano Allegri per il rapporto costruito negli anni. Il tecnico livornese conosce bene il centrocampista francese. Lo ha già allenato e ne ha sempre apprezzato affidabilità, struttura fisica, esperienza internazionale e capacità di incidere nelle due fasi. Per questo motivo, il suo nome resta una suggestione forte nel mercato azzurro. Secondo Il Mattino, l’ipotesi Rabiot non sarebbe da escludere. L’operazione, però, avrebbe bisogno di una condizione precisa: una cessione importante nella mediana. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Rabiot-Napoli, pista legata al futuro di Anguissa e Lobotka

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, Manna guarda al futuro: due centrocampisti per il dopo Lobotka-AnguissaIl Napoli sta lavorando per rafforzare il reparto centrale in vista della prossima stagione.

Leggi anche: Calciomercato Napoli, Anguissa e Lobotka futuro in dubbio? Manna vuole ringiovanire gli azzurri

Argomenti più discussi: Napoli, Rabiot si è proposto ad Allegri: affare intricato con il Milan, occhio al prezzo; Per Di Marzio il Napoli andrà su Allegri, ma Max dovrebbe restare al Milan con il Napoli su Italiano.

Calciomercato Milan, Schira: Allegri vuole Rabiot al Napoli. Manna ha ottimi rapporti con il giocatoreAllegri vorrebbe portare Rabiot a Napoli. Il centrocampista francese attende novità sul prossimo allenatore del Milan per decidere ... msn.com

Rabiot ha 31 anni e costa 5,5 milioni l’anno: il Napoli deve studiare l’affareRabiot èil calciatore feticcio di Allegri che ovviamente lo vorrebbe al Napoli se dovesse partire Anguissa. Il club deve fare i conti ... ilnapolista.it