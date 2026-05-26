Il Napoli si prepara a perdere Anguissa, il centrocampista che potrebbe lasciare la squadra nelle prossime settimane. La società sta valutando diversi profili, tra cui Frattesi, e sta analizzando altre opzioni per rinforzare il reparto. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma la cessione di Anguissa sembra essere vicina. La squadra si sta muovendo per trovare un sostituto adatto.

La possibile partenza di André-Frank Zambo Anguissa obbliga il Napoli a guardarsi intorno. Il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato. Per questo avrebbe già avviato le valutazioni sui centrocampisti in grado di raccoglierne l’eredità. I profili presi in considerazione sono diversi. Secondo Tuttomercatoweb, tra i giocatori osservati c’è Maximo Perrone. Il centrocampista del Como potrebbe lasciare la formazione lombarda, nonostante la qualificazione alle coppe europee. Un’altra soluzione conduce a Richard Rios. Il giocatore del Benfica sarebbe finito nel radar della dirigenza partenopea. Così come Gabriel Sara, oggi al Galatasaray. In questo caso, però, il Napoli dovrebbe fare i conti con una concorrenza particolarmente agguerrita. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Anguissa verso l’addio: il Napoli valuta Frattesi e altri nomi

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