Il ministro per gli Affari Europei ha visitato Taranto, affermando che il governo Meloni sta rispettando gli impegni presi con il territorio. La dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante locale, che ha sottolineato l’attenzione alle questioni locali. La visita ha coinvolto incontri con le autorità e rappresentanti della comunità. Non sono stati forniti dettagli specifici sui progetti o sui fondi stanziati.

Tarantini Time Quotidiano La visita a Taranto del ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, è stata l’occasione per verificare lo stato di avanzamento dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo e degli interventi inseriti nel Contratto Istituzionale di Sviluppo. A commentare il sopralluogo è stato Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile unico del CIS Taranto, che ha evidenziato il percorso avviato dal Governo per la realizzazione delle opere previste sul territorio. “La presenza oggi a Taranto del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, rappresenta una chiara testimonianza dell’attenzione che il Governo guidato da Giorgia Meloni riserva al nostro territorio e alla concreta attuazione degli interventi programmati”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Foti a Taranto, Iaia: “Il Governo Meloni mantiene gli impegni assunti con il territorio”

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