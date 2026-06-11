Foti a Taranto Iaia | Il Governo Meloni mantiene gli impegni assunti con il territorio
Il ministro per gli Affari Europei ha visitato Taranto, affermando che il governo Meloni sta rispettando gli impegni presi con il territorio. La dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante locale, che ha sottolineato l’attenzione alle questioni locali. La visita ha coinvolto incontri con le autorità e rappresentanti della comunità. Non sono stati forniti dettagli specifici sui progetti o sui fondi stanziati.
Tarantini Time Quotidiano La visita a Taranto del ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, è stata l’occasione per verificare lo stato di avanzamento dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo e degli interventi inseriti nel Contratto Istituzionale di Sviluppo. A commentare il sopralluogo è stato Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile unico del CIS Taranto, che ha evidenziato il percorso avviato dal Governo per la realizzazione delle opere previste sul territorio. “La presenza oggi a Taranto del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, rappresenta una chiara testimonianza dell’attenzione che il Governo guidato da Giorgia Meloni riserva al nostro territorio e alla concreta attuazione degli interventi programmati”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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