Durante l’evento dell’Uno Maggio a Taranto, un rappresentante locale ha criticato le affermazioni di un’altra figura politica, definendo come propaganda di bassa qualità il confronto tra il presidente del consiglio e il dittatore italiano. La discussione ha suscitato reazioni e commenti tra i partecipanti, in un contesto di tensione politica che ha coinvolto diversi attori presenti all’evento.

Tarantini Time Quotidiano Polemica politica dopo alcune dichiarazioni pronunciate dal palco dell’Uno Maggio di Taranto. A intervenire è il deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia, che condanna il paragone tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Benito Mussolini. “L’accostamento tra Giorgia Meloni e Benito Mussolini, fatto questa sera sul palco del primo maggio a Taranto, è propaganda scadente”. Secondo il parlamentare di FdI, si tratterebbe di un paragone “indegno” e strumentale. “Mettere sullo stesso piano una dittatura e un governo democraticamente eletto è un trucco retorico indegno, utile solo a fare rumore e a drogare il dibattito pubblico”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Uno Maggio Taranto, Iaia attacca: “Accostare Meloni a Mussolini è propaganda scadente”

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