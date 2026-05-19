Il governo italiano ha comunicato di non poter rispettare gli impegni di spesa con la Nato, previsti dal piano sottoscritto con l'ex presidente degli Stati Uniti. In particolare, si fa riferimento a un obiettivo del cinque per cento del prodotto interno lordo, ritenuto irrealistico a causa della crisi energetica in corso. La prima ministra ha inviato un messaggio a Donald Trump, sottolineando le difficoltà del paese nel mantenere gli impegni finanziari previsti, in un momento di stretta economica e di aumento dei costi dell’energia.

Un messaggio in bottiglia di Giorgia Meloni a Donald Trump: con una crisi energetica così l'Italia non può rispettare i nuovi impegni di spesa con la Nato. Lo scrive nero su bianco il governo nella mozione di maggiorana sulla crisi che sarà votata oggi al Senato. «Caro Donald, i conti non tornano più». Il governo rivede gli impegni Nato con Trump Ed ecco che il centrodestra impegna l'esecutivo «a mantenere un impegno realistico e credibile in ambito Nato, confermando il raggiungimento del 2 per cento del PIL per la spesa per la difesa e promuovendo una revisione degli obiettivi più ambiziosi (come il 5 per cento) alla luce della situazione economica e delle priorità nazionali». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caro energia, il governo rivede gli impegni Nato con Trump: 5 per cento «irrealistico»

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