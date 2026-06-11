Forte dei Marmi | show a Bagni Assunta con Olimpiadi Cuore 2026

A Forte dei Marmi, si è svolto uno spettacolo al Bagni Assunta legato alle Olimpiadi del Cuore 2026. Questa manifestazione, alla decima edizione, unisce sport, solidarietà e intrattenimento. L’evento si inserisce tra gli appuntamenti più attesi dell’estate 2026 nella regione, attirando pubblico e partecipanti da diverse aree. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a dettagli specifici dell’evento o ai partecipanti.

Le Olimpiadi del Cuore 2026 tornano in Versilia per la loro decima edizione consecutiva, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi ed esclusivi dell’estate 2026 tra sport, solidarietà e spettacolo. Non ci sono dubbi: Forte dei Marmi si prepara ad accogliere due giornate ricche di eventi, sfide e ospiti illustri. Il tutto con l’importante mission di sostenere rilevanti progetti benefici. Bagni Assunta sotto i riflettori con le Olimpiadi del Cuore 2026. Ma andiamo per ordine e sveliamo qualche dettaglio sul grande evento in Versilia. Un’estate 2026 tutta da vivere. Un’iniziativa incredibile, che abbiamo sempre considerato tra le migliori in Italia per contenuti, finalità e condivisione delle emozioni e dei valori sociali. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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