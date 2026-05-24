A Forte dei Marmi, circa un terzo dei bagni storici sono stati venduti a investitori provenienti da Russia e paesi arabi. Negli ultimi anni, sono stati registrati acquisti di proprietà di spazi balneari da parte di nuovi acquirenti internazionali, spesso legati a capitali esteri. Nel frattempo, alcuni stabilimenti stanno modificando le loro offerte e il loro stile per adattarsi alle nuove proprietà. La presenza di marchi di moda di alta gamma ha portato a un cambiamento nell’immagine del borgo, senza tuttavia modificare le strutture di base.

? Punti chiave Chi sono i nuovi magnati che stanno acquistando i bagni storici?. Come sta cambiando l'anima del borgo con l'arrivo di Chanel?. Perché i proprietari tradizionali hanno venduto le loro concessioni balneari?. Quali regole sta imponendo il sindaco per frenare il lusso estremo?.? In Breve Un terzo dei novanta bagni è passato a russi e arabi negli ultimi due anni.. Il magnate Kurgin Timofey ha acquisito il bagno Belvedere entro la fine del 2025.. Dieci strutture ricettive sono state acquistate da magnati arabi con camere a 2500 euro.. Il sindaco Bruno Murzi impone regole contro il rumore per contrastare i nuovi club..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forte dei Marmi: un terzo dei bagni venduto a capitali russi e arabi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arabi e russi all’assalto di Forte dei Marmi: su 90 bagni ne hanno già 30. E in spiaggia contano più gli chef dei bagniniArabi e russi occupano circa un terzo delle 90 strutture balneari a Forte dei Marmi, con 30 stabilimenti già presi d’assalto.

Forte dei Marmi calamita d’oro: sceicchi e miliardari russi, chi sono i nuovi PaperoniForte dei Marmi, nota località toscana, continua ad attirare personaggi provenienti da tutto il mondo, tra cui sceicchi e miliardari russi.

Temi più discussi: Forte dei Marmi Bandiera Blu 2026: 36 anni consecutivi; Forte dei Marmi, le strappano dal polso un orologio da 50mila euro: bloccati nella fuga in A1; Rapinata del Rolex in un locale al Forte dei Marmi, tre denunciati; Le strappano il Rolex dal polso mentre fa l’aperitivo a Forte dei Marmi, aggredita davanti al figlio di 7 anni.

Rapinano un #Rolex a una #turista a #FortedeiMarmi: la #banda presa in poche ore x.com

Arabi e russi all’assalto di Forte dei Marmi: su 90 bagni ne hanno già 30. E in spiaggia contano più gli chef dei bagniniSono passati quattordici anni da quando Genovesi scosse la Cortina del Tirreno con il suo j’accuse: Morte dei marmi, edito da Laterza. Da allora la situazione è peggiorata ... ilfattoquotidiano.it

Forte dei Marmi, la avvicina mentre è al bar e le strappa il Rolex da 50mila euro, poi fugge: bloccato sulla A1Ha avvicinato una 47enne lituana mentre era in un locale di Forte dei Marmi insieme al figlio di 7 anni, poi le ha strappato l'orologio dal polso ed è ... fanpage.it