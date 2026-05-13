Estate 2026 Forte dei Marmi | attesa per evento ‘Olimpiadi del Cuore’
L’estate 2026 a Forte dei Marmi si prepara a ospitare il evento solidale chiamato ‘Olimpiadi del Cuore’. Il conto alla rovescia è iniziato per il Mattone del Cuore 2026, una manifestazione che si svolgerà nella località toscana. L’evento è previsto come un appuntamento importante dell’estate, coinvolgendo varie attività e partecipanti. La data di svolgimento è già stata comunicata e l’organizzazione lavora ai dettagli logistici.
Conto alla rovescia già scattato per il Mattone del Cuore 2026, l’evento solidale dell’estate a Forte dei Marmi. Ebbene sì, le mitiche Olimpiadi del Cuore, a nostro avviso uno degli eventi più adrenalinici dell’estate italiana, stanno per tornare. Dettagli ancora top secret ma. Si preannuncia un’edizione ricca di ospiti, densa di novità e iniziative ad alto impatto sociale. L’evento nella splendida e rinomata Versilia, da anni emblema di grande show, solidarietà e spettacolo, promette un format ancora più coinvolgente, con anticipazioni che stanno già accendendo l’attenzione di curiosi e appassionati. Il Mattone del Cuore, sotto la regia del...🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
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