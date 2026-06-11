Flotta Stie quindici nuovi bus ibridi | Ecologici e sicuri
Ieri mattina a Rho è stata presentata una nuova flotta di quindici autobus ibridi. I veicoli, moderni e sostenibili, sono stati progettati per operare nell’area di Rho e nel Milanese. Questi autobus sostituiranno circa il 70% dei mezzi usati finora, contribuendo a ridurre le emissioni. La presentazione ha mostrato i veicoli, che sono stati definiti ecologici e sicuri.
Si tinge di verde la flotta di autobus della Stie presentata ieri mattina a Rho. Quindici nuovi autobus ibridi, moderni e sostenibili che saranno utilizzati nell’area di Rho e nel Milanese e sostituiranno il 70% della vecchia flotta. Un investimento pari a 3,6 milioni di euro, un passo importante verso la sostenibilità. "Come Stie crediamo nel trasporto pubblico e nella trasformazione in termini energetici che lo renderà ancora più efficiente e rispettoso dell’ambiente - dichiara Pierluigi Zoncada, presidente di Stie -. Per questo abbiamo deciso di investire sui venti nuovi mezzi, tra cui i 15 che presentiamo oggi. Grazie ad essi, nell’area di Rho il 70% degli autobus sarà green. Siamo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Temi più discussi: Flotta Stie, quindici nuovi bus ibridi: Ecologici e sicuri; Inaugurazione della nuova flotta ecologia STIE; STIE rinnova la flotta: 15 nuovi autobus ibridi per una mobilità più sostenibile, sicura e inclusiva; Quindici nuovi autobus ibridi a Rho, sostituito il 70% della flotta dell’area.
Inaugurazione della nuova flotta ecologia STIE Mercoledì 10 giugno alle ore 11.30 in via Cornaggia, STIE presenta 15 nuovi autobus ibridi che entreranno in servizio sul territorio di Rho e nell’area milanese, contribuendo a ridurre consumi ed emissioni e facebook
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quindi chi pensi che si unirà alla Grand Flotta di Cappello di Paglia? reddit
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