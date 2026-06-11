Ieri mattina a Rho è stata presentata una nuova flotta di quindici autobus ibridi. I veicoli, moderni e sostenibili, sono stati progettati per operare nell’area di Rho e nel Milanese. Questi autobus sostituiranno circa il 70% dei mezzi usati finora, contribuendo a ridurre le emissioni. La presentazione ha mostrato i veicoli, che sono stati definiti ecologici e sicuri.

Si tinge di verde la flotta di autobus della Stie presentata ieri mattina a Rho. Quindici nuovi autobus ibridi, moderni e sostenibili che saranno utilizzati nell’area di Rho e nel Milanese e sostituiranno il 70% della vecchia flotta. Un investimento pari a 3,6 milioni di euro, un passo importante verso la sostenibilità. "Come Stie crediamo nel trasporto pubblico e nella trasformazione in termini energetici che lo renderà ancora più efficiente e rispettoso dell’ambiente - dichiara Pierluigi Zoncada, presidente di Stie -. Per questo abbiamo deciso di investire sui venti nuovi mezzi, tra cui i 15 che presentiamo oggi. Grazie ad essi, nell’area di Rho il 70% degli autobus sarà green. Siamo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Temi più discussi: Flotta Stie, quindici nuovi bus ibridi: Ecologici e sicuri; Inaugurazione della nuova flotta ecologia STIE; STIE rinnova la flotta: 15 nuovi autobus ibridi per una mobilità più sostenibile, sicura e inclusiva; Quindici nuovi autobus ibridi a Rho, sostituito il 70% della flotta dell’area.

Flotta Stie, quindici nuovi bus ibridi: Ecologici e sicuriSi tinge di verde la flotta di autobus della Stie presentata ieri mattina a Rho. Quindici nuovi autobus ibridi, moderni e sostenibili che saranno utilizzati nell’area di Rho e nel Milanese e sostituir ... ilgiorno.it

quindi chi pensi che si unirà alla Grand Flotta di Cappello di Paglia? reddit

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