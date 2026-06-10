Quindici nuovi autobus sono stati presentati questa mattina a Rho dalla società di trasporti locale. La flotta, destinata a essere impiegata nell’area di Rho e nel Milanese, sostituirà circa il 70% dei mezzi precedenti. I nuovi veicoli sono stati descritti come più sostenibili e moderni, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale. La società ha annunciato che la sostituzione avverrà nel corso dei prossimi mesi.

Rho – Sostenibili e moderni: sono i nuovi 15 autobus della Stie presentati questa mattina a Rho. La nuova flotta dell'azienda di trasporti sarà utilizzata nell’area di Rho e nel Milanese e sostituirà il 70% della vecchia flotta rendendola efficiente ed ecologica. Un investimento pari a 3,6 milioni di euro, un passo importante verso la sostenibilità. "Come Stie crediamo nel trasporto pubblico e nella trasformazione in termini energetici che lo renderà ancora più efficiente e rispettoso dell’ambiente - dichiara Pierluigi Zoncada, presidente di Stie - Per questo abbiamo deciso di investire sui venti nuovi mezzi, tra cui i 15 che presentiamo oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stie rinnova la flotta di autobus in servizio a Rho e nell'area milanese

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