Stie rinnova la flotta di autobus in servizio a Rho e nell' area milanese

Da ilgiorno.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quindici nuovi autobus sono stati presentati questa mattina a Rho dalla società di trasporti locale. La flotta, destinata a essere impiegata nell’area di Rho e nel Milanese, sostituirà circa il 70% dei mezzi precedenti. I nuovi veicoli sono stati descritti come più sostenibili e moderni, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale. La società ha annunciato che la sostituzione avverrà nel corso dei prossimi mesi.

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Rho – Sostenibili e moderni: sono i nuovi 15 autobus della Stie presentati questa mattina a Rho. La nuova flotta dell'azienda di trasporti sarà utilizzata nell’area di Rho e nel Milanese e sostituirà il 70% della vecchia flotta rendendola efficiente ed ecologica. Un investimento pari a 3,6 milioni di euro, un passo importante verso la sostenibilità. "Come Stie crediamo nel trasporto pubblico e nella trasformazione in termini energetici che lo renderà ancora più efficiente e rispettoso dell’ambiente - dichiara Pierluigi Zoncada, presidente di Stie - Per questo abbiamo deciso di investire sui venti nuovi mezzi, tra cui i 15 che presentiamo oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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