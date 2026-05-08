Dolomiti Bus | utile di 2,72 milioni e nuovi investimenti per la flotta

Dolomiti Bus ha chiuso il bilancio con un utile di 2,72 milioni di euro. La società ha annunciato nuovi investimenti per ampliare e aggiornare la propria flotta di autobus. Nei prossimi mesi saranno introdotti veicoli a zero emissioni nelle strade del Bellunese. Restano incerte le ripercussioni dell’aumento dei costi del carburante sul risultato economico complessivo dell’azienda.

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? Domande chiave Come influirà l'aumento dei costi del carburante sull'utile di Dolomiti Bus?. Quali nuovi autobus a zero emissioni arriveranno sulle strade del Bellunese?. Perché la Regione Veneto sta ridisegnando la gestione del trasporto locale?. Quanto peseranno i nuovi investimenti sulla qualità del servizio per i pendolari?.? In Breve 7,24 milioni di passeggeri trasportati e 7,05 milioni di chilometri percorsi l'anno scorso.. Investimenti da 5,2 milioni di euro previsti per il 2026 con supporto Regione Veneto.. 23 autobus a basse emissioni entrati in servizio nel settembre 2025.. L'AD Stefano Rossi stima costi carburante fino a 1 milione di euro annui.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dolomiti Bus: utile di 2,72 milioni e nuovi investimenti per la flotta Notizie correlate Bcc Basilicata vola: 6 milioni di utile e nuovi investimenti locali? Cosa sapere Bcc Basilicata approva bilancio con 6 milioni di utile e patrimonio da 56 milioni. Leggi anche: Cotral chiude il bilancio 2025 con 11,9 milioni di utile: 117 nuovi bus in un anno Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dolomiti Bus chiude il 2025 con oltre 2 milioni di utile, ma il caro carburante pesa sul futuro. Costi fino a un milione di euro se le tensioni continuano; Dolomiti Bus, oltre 2 milioni di euro investiti per l'elettrico; Trasporto pubblico. Del Bianco: No all’unificazione degli ambiti Belluno-Treviso; TPL, si alza il muro: BARD e Del Bianco contro l’unione Belluno?Treviso. Dolomiti bus, anno da record: utile di 2.7 milioni, subito diviso tra i sociBELLUNO - I conti sorridono. I soci pure. Dopo l'utile da capogiro di un anno fa – quasi 2 milioni di euro – Dolomiti Bus non fa affatto come Paganini. Perché ... ilgazzettino.it Dolomiti Bus, oltre 2 milioni di euro investiti per l'elettricoDa Dolomiti Bus arriva una forte spinta verso la transizione ecologica attraverso due iniziative, che riguardano sia il rinnovamento del parco mezzi che la realizzazione di una infrastruttura dedicata ... ansa.it L'Assemblea dei soci di Dolomiti Bus approva il bilancio 2025: utile di 2,72 milioni e investimenti per il rinnovo della flotta. Analisi dei dati e sfide per il 2026. facebook