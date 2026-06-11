Una donna di 87 anni è stata vista lavorare sui ponteggi di un cantiere a Sondrio. Nonostante l’età avanzata, si trovava in cima a una colonna di quattro trabattelli, mentre affermava che a suo avviso dovrebbe stare in una casa di riposo, non sui ponteggi. Ha aggiunto di non soffrire di vertigini, sottolineando la sua determinazione nel partecipare ai lavori.

Sondrio – “Alla mia età dovrei stare dentro la casa di riposo, non “sulla“ casa di ripos o, in cima a una colonna di quattro trabattelli. e per fortuna non soffro di vertigini!”. Floriana Palmieri scherza, parlando di “situazione abbastanza anomala”. L’artista della pietra ollare (e non solo) e vedova di Alberto “Friz” Frizziero, politico, giornalista e sindaco del capoluogo per un decennio, ha infatti “ riportato” la Madonna della Neve sulla facciata dell’omonima casa di riposo di Chiuro recentemente inaugurata dopo un massiccio intervento costato quasi 7 milioni e durato un anno mezzo che ha previsto, tra i lavori, ristrutturazione di facciate, terrazzi e tetto ed efficientamento energetico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Floriana Palmieri, a 87 anni all’opera sui ponteggi: “Alla mia età dovrei stare dentro gli alloggi, non sui trabattelli”

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